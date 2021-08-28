Сухум, 28 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 133 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 27 августа в ходе 417 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 238 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 40 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 952 носителя SARS-CoV-2. Из них 20 766 признаны выздоровевшими, в том числе 258 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 372 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии выявили 110 новых носителей коронавируса в результате 316 исследований. Выздоровевшими медики признали 201 человека.