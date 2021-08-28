Тбилиси, 28 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Учебный год в Грузии, возможно, придется начинать в сентябре в дистанционном формате. Об этом 27 августа на брифинге заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Сергей Алексеев Класс

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Он отметил, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация. Если она не станет значительно лучше, то NCDC не даст рекомендацию школам начать очное обучение. Также необходимо, чтобы большинство работников школ прошли вакцинацию от COVID-19.

«Полагаю, что в минобразования это обсуждают, и обучение начнётся дистанционно. NCDC не может считать школы безопасными, пока показатель положительности не упадет ниже 4% (сегодня у нас 9,43%), и не будут вакцинированы 80% персонала и педагогов школ», — сказал Гамкрелидзе.

Глава NCDC также заявил, что он аналогичного мнения придерживается насчёт вузов и других профессиональных училищ. Там также будут требовать у студентов, чтобы они прошли вакцинацию.

Стоит отметить, что в 2020 году школы в крупных городах Грузии учебный год начали с дистанционного обучения. В течение учебного года учеников переводили в очный или дистанционный формат в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.