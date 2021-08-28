Москва, 28 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 28 августа обеспечили безопасность доставки строительной техники, материалов и продовольствия для восстановления инфраструктуры пострадавших от войны населённых пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Техника и материалы доставлялись большегрузными автомобилями.

представитель российского миротворческого контингента Пётр Крапива «Силами подразделения военной полиции обеспечивалась безопасность прохождения колоны по маршруту Шуша — Красный Базар… Протяжённость маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 50 единиц техники в оба направления».

Отмечается, что данный маршрут проходит по горной местности и требует от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения повышенного внимания.

Безопасность следования автомобильной колоны по маршруту также обеспечивали пять миротворческих наблюдательных постов, которые ведут круглосуточный мониторинг обстановки. Напомним, что всего в регионе действуют 27 российских наблюдательных постов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мардакердском районе Нагорного Карабаха военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности строительства нового водохранилища.