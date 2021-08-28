Российские миротворцы обеспечили прохождение автоколонны в Карабахе
Москва, 28 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 28 августа обеспечили безопасность доставки строительной техники, материалов и продовольствия для восстановления инфраструктуры пострадавших от войны населённых пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Техника и материалы доставлялись большегрузными автомобилями.
Отмечается, что данный маршрут проходит по горной местности и требует от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения повышенного внимания.
Безопасность следования автомобильной колоны по маршруту также обеспечивали пять миротворческих наблюдательных постов, которые ведут круглосуточный мониторинг обстановки. Напомним, что всего в регионе действуют 27 российских наблюдательных постов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мардакердском районе Нагорного Карабаха военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности строительства нового водохранилища.