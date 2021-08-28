Канберра, 28 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Австралии за прошедшие сутки вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1125 человек, сообщает пресс-служба австралийского министерства здравоохранения.

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Уточняется, что все эти случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом минздрав отмечает, что это второй случай с начала пандемии, когда на территории Австралии за одни сутки выявляют более тысячи инфицированных. Всего в стране подтвердили более 49 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Отмечается, что 1035 новых случаев приходятся на штат Новый Южный Уэльс. В штате Виктория выявили всего 64 зараженных, а в столичном регионе — 26.