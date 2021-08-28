Тирана, 28 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 6184 пациентов выявлен 921 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели еще 290 пациентов. Об этом сообщило 27 августа министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Pudelek Кувенд — парламент Албании

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 143 174 случая заражения коронавирусом, 132 376 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2487 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8311, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 96 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.