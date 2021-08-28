Приштина, Сербия, 28 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Косово Бесник Бислими 27 августа заявил, что в ближайшие 10 дней в Косово прибудут еще 650 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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На своей странице в социальной сети Facebook Бислими заявил, что 150 тысяч доз вакцины будут предоставлены Косово Германией, а полмиллиона доз вакцины будут предоставлены Косово США 6 сентября. Обе партии вакцин будут доставлены в Косово в рамках международной инициативы COVAX.

Доставку вакцин министр здравоохранения Косово Арбен Вития 27 августа обсудил с послами Германии и Австрии.