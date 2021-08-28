Тегеран, , 08:00 — REGNUM Заявив, что Багдад призвал к выводу 5000 американских военнослужащих из страны, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что отношения между Ираном и Ираком имеют прочную основу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 августа.

Он сделал эти замечания в своем выступлении касательно присутствия американских войск на территории Ирака и подтвердил, что иракское правительство недавно призвало к изгнанию 5000 военнослужащих США с иракской территории.

«В ходе недавнего раунда стратегических переговоров между Багдадом и Вашингтоном иракская переговорная группа призвала к прекращению военного присутствия США в Ираке к концу текущего года», — заявил министр иностранных дел Ирака.

В другом месте своего выступления Фуад Хусейн указал на дружественные связи между Исламской Республикой Иран и Ираком и заявил: «Что я могу сказать в этой связи, так это то, что отношения между Тегераном и Багдадом прочные и дружественные».

Говоря о Саммите арабских стран, который состоится в Багдаде 28 августа, Хусейн заявил, что снижение напряженности между различными сторонами и группами является ключевой целью проведения этого мероприятия.