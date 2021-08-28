Тегеран, 28 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 27 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 105 287, причем 571 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался еще 571 иранец, в результате чего общее число смертей достигло 105 287», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 36 279 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4799 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 084 991 пациент из общего числа 4 869 414 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц.

7 817 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 17 866 483 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.