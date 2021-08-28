Тегеран, 28 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 27 августа министр местного самоуправления и здравоохранения пакистанской провинции пригласил иранские компании инвестировать в южную провинцию Синд, подчеркнув необходимость расширения обмена торговыми и культурными делегациями между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Сайед Насир Хусейн Шах заявил во время встречи с генеральным консулом Ирана Хасаном Нурианом в Карачи, столице провинции Синд.

В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности двусторонняя торговля, туризм и обмен культурными делегациями. Насир Шах отметил, что «Иран является ключевым соседом, при этом у двух стран достаточно прочные связи».

«Пакистан ценит свои отношения с Ираном», — сообщил министр, отметив, что в Синде предоставляются отличные инвестиционные возможности, в то время как пакистанское правительство предпринимает все возможные шаги для содействия обмену торговыми и культурными делегациями.

Нуриан отметил, что между двумя странами есть много общего, в том числе в религии и культуре. «Иран и Пакистан обладают большим потенциалом, и обе страны могут извлечь выгоду из возможностей друг друга», — заявил он.

Нуриан также пригласил Хусейна посетить с официальным визитом Иран.