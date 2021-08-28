Приштина, Сербия, 28 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 12 564 образцов в крае выявлено 2098 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1614 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявлено 139 211 случаев заражения, 111 400 пациентов уже здоровы, 2404 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 16 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 25 407.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 780 637 инъекций вакцины от коронавируса, 261 818 человек получили две дозы вакцины.