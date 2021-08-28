Токио, 28 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. На летних Параолимпийских играх в Токио за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 22 человек. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба оргкомитета Параолимпиады.

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Отмечается, что среди спортсменов и проживающих в Параолимпийской деревне членов делегаций новых случаев заражения не выявлено.

Среди тех, чьи тесты на выявление коронавирусной инфекции показали положительный результат — 14 сотрудников подрядных организаций, три волонтёра, и пять человек, связанных с проведением соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, на Параолимпийских играх в Токио зафиксирован первый случай госпитализации с COVID-19.