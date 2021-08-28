Скопье, 28 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Северной Македонии 26 августа в результате исследования 6654 образцов выявили 1037 новых носителей коронавируса. 534 пациента выздоровели. За день умерли 37 носителей вируса, что на 9 больше, чем днем ранее. За три дня в стране с населением в два миллиона человек умерли почти 100 человек с диагнозом COVID-19.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Песец

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 173 689 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5818. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 154 174 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 13 697 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.