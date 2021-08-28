Брюссель, 28 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Европейский союз повторно введет ограничения на въезд для не привитых от коронавируса граждан США, Косово, Израиля, Северной Македонии, Черногории и Ливана. Об этом сообщило 27 августа ИА Reuters.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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В настоящий момент ограничения распространяются на 23 страны, включая Японию, Катар и Украину. Некоторые из стран ЕС уже ввели ограничения для приезжих из США. Не привитые от коронавируса граждане этих стран будут обязаны сдать тест ПЦР по въезде в ЕС и будут помещены на обязательный карантин.

Решение об установлении новых ограничений будет принято в понедельник, в случае, если ни одна из стран ЕС не опротестует его. Меры будут приниматься на основе текущей эпидемиологической ситуации и принципа взаимности: США не допускает въезд из стран Шенгенской зоны для не вакцинированных от коронавируса.