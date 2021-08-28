Новосибирск, 28 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Новосибирске во врезавшемся в препятствие легковом автомобиле погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2114, следовавший по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского, по неустановленной причине врезался в препятствие вблизи дома №169 корпус 2.

пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области «В результате ДТП двое неустановленных мужчин в возрасте около 20 лет, одна девушка в возрасте около 17 лет, находящиеся в автомобиле, получили травмы не совместимые с жизнью».

Травмы также получил ещё один мужчина в возрасте около 20 лет, который был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники полиции, устанавливающие причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали три человека.

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