В Новосибирске в ДТП погибли девушка и двое парней
Новосибирск, 28 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Новосибирске во врезавшемся в препятствие легковом автомобиле погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2114, следовавший по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского, по неустановленной причине врезался в препятствие вблизи дома №169 корпус 2.
Травмы также получил ещё один мужчина в возрасте около 20 лет, который был доставлен в больницу.
В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники полиции, устанавливающие причины и обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали три человека.
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