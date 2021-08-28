Сеул, 28 августа, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в критическом состоянии, продолжает расти в Южной Корее, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

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По его данным, уже пять дней подряд в республике более 400 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. При этом в июле число тяжелых пациентов составляло не более 120 человек. Эксперты связывают такой рост с наступлением четвертой волны COVID-19 и распространением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

Также за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 1793 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 1738 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 246 951.

Также за минувшие сутки в Южной Корее скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2276 человек.