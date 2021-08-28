Гавана, 28 августа, 2021, 04:13 — ИА Регнум. На Кубе из-за урагана «Ида», прошедшего над рядом регионов вечером 27 августа, эвакуировали более 10 тысяч жителей западных провинций Артемиса и Пинар-дель-Рио. Об этом сообщает газета Juventud Rebelde.

Planetacurioso.com Ураган

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Отмечается, что к настоящему моменту ураган уже миновал остров Хувентуд на западе страны. В результате воздействия стихии в регионе оказалась нарушена подача электроэнергии. По информации властей, какого-либо крупного ущерба ураган не нанёс.

Напомним, что сформировавшийся неподалёку от побережья Кубы тропический шторм «Ида» усилился до урагана и 27 августа обрушился на кубинский остров Хувентуд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Ида», приблизившись к побережью американского штата Луизиана, достигнет высшей (четвёртой) категории.