Бразилиа, 28 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Ограничение посещения общественных мест в Бразилии для лиц без прививки от коронавирусной инфекции гражданами необоснованно, 27 августа заявил журналистам бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, вместо этого властям нужно продолжать проводить вакцинацию и заняться введением протоколов безопасности, чтобы защитить население. Кейрога считает, что введение COVID-паспортов не будет стимулировать бразильцев вакцинироваться.

Министр полагает, что жители страны и так хотят прививаться от коронавирусной инфекции. Кроме того, глава ведомства отметил, что федеральное правительство Бразилии выступает против решений местных властей по поводу ведения штрафов за отказ от ношения масок, а также против подобного наказания за нарушение других ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 августа в бразильском городе Сан-Паулу будут введены цифровые сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19, которые потребуются при посещении общественных мест.