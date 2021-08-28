Лима, 28 августа, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Не менее 15 человек погибли в результате дорожной аварии на юге Перу, передает радиостанция RPP.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, ДТП произошло в регионе Апуримак. По предварительным данным, в пропасть упал автобус, в салоне которого находились рабочие одной из горнодобывающих компаний. В результате аварии погибли 15 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники дорожной полиции. Других подробностей ДТП пока не предоставлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа автобус с пассажирами упал на дно расщелины в Южно-Африканской Республике. В результате аварии погибли не менее 28 человек.