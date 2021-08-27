Вашингтон, 28 августа, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден раскритиковал правительство Китая за утаивание «важной информации» о происхождении коронавируса. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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Американский лидер выступил с заявлением сразу после обнародования доклада Национальной разведки США, которая усомнилась в искусственном происхождении SARS-CoV-2.

«По сей день Китай продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти», — сказал американский лидер.

«Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром», — добавил он.

Ранее разведывательное сообщество США отвергло версию о появлении коронавируса SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия и согласилось с тем, что официальные лица Китая не могли знать о коронавирусе до момента, пока началась первоначальная вспышка COVID-19.