Вашингтон, 28 августа, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди диких белохвостых оленей зафиксировали в американском штате Огайо. Об этом 27 августа на своей странице в Twitter сообщила служба инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства США (NVSL).

jackmac34 Олень

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Отмечается, что коронавирусная инфекция у этих животных выявлена впервые не только в Соединенных Штатах, но и в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Национальная служба изучения дикой природы США распространила результаты исследований согласно которым белохвостые олени подвержены риску заражения коронавирусом.