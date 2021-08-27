Прага, 28 августа, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на аэродроме «Браняны» в городе Мост на западе Чехии, сообщила представитель чешской полиции Алена Бартошова 27 августа на пресс-конференции.

Легкомоторный самолет

Она уточнила, что на борту воздушного судна находились один взрослый и один несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа три человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета рядом с деревней Мок-Хай неподалеку от словацкого города Скалица, который находятся рядом с границей с Чехией.