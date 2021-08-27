Гавана, 28 августа, 2021, 01:43 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 7639 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация по-прежнему сложная», — отметил главный эпидемиолог страны Франсиско Дюран.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 627 311. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 4984 человека.

В настоящее время на кубинской территории числится 47 131 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это самый низкий показатель за весь август.