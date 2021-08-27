Вашингтон, 28 августа, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество США отвергло версию о появлении коронавируса SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия. Соответствующие выводы глава Национальной разведки представил президенту США Джо Байдену.

Коронавирус

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"Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что версию об искусственном происхождении коронавируса поддержали не все разведывательные ведомства. Два из них «считают, что отсутствуют свидетельства, которые позволили бы дать ту или иную оценку по этому поводу».

В разведсообществе согласились также с тем, что официальные лица Китая не могли знать о коронавирусе до момента, пока началась первоначальная вспышка COVID-19.