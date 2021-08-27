Рим, 27 августа, 2021, 22:41 — ИА Регнум.

90% сотрудников школ и вузов Италии привились от коронавируса, сообщили в комиссариате по противодействию распространения эпидемии в пятницу, 27 августа.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Для допуска на рабочие места преподавателям и иным сотрудникам потребуется так называемый «антикоронавирусный паспорт». Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов.

По данным на27 августа, в Италии умерли129 002человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на45(днем ранее — на43). Число подтвержденных носителей выросло на7826(днем ранее — на7221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 517 434 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены138 018человек(на1061 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали37 133 783человека, что составляет61,65% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.