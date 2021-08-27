Москва, 27 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Смертность в России в июле выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом в результате существенного роста заболеваемости COVID-19. Об этом 27 августа заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«По официальным данным Росстата, смертность в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%», — сообщила она.

Вице-премьер отметила, что это связано с «существенным по сравнению с прошлым годом подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией, начавшимся в июне и продолжающимся, по результатам последней недели, в десяти регионах России».

Таким образом, пояснила Голикова, весь зафиксированный прирост смертности приходится на смертность от COVID-19.

Согласно данным, которые представил Росстат, в июле в России умерло 215,3 тысячи человек, что на 33,8 тысячи больше, чем годом ранее. При этом COVID-19 в июле был признан основной причиной смерти 38,9 тысячи человек.

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