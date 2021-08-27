Рим, 27 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум.

Вакцинация от коронавируса граждан в возрасте от 60 до 79 лет снижает вероятность смерти от его последствий на 97,4%, сообщили в пятницу, 27 августа, в итальянском национальном Высшем институте здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По данным того же исследования, вакцинация снижает вероятность госпитализации на 95%, вероятность помещения в отделение интенсивной терапии — на 97,1%.

По данным на27 августа, в Италии умерли129 002человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на45(днем ранее — на43). Число подтвержденных носителей выросло на7826(днем ранее — на7221). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 517 434 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены138 018человек(на1061 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали37 133 783человека, что составляет61,65% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.