Рим, 27 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум.

По данным навечер пятницы, 27 августа, в Италии умерли129 002человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на45(днем ранее — на43), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на7826(днем ранее — на7221).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 517 434 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены138 018человек(на1061 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали37 133 783человека, что составляет61,65% населения Италии.