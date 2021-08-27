Москва, , 21:31 — REGNUM Современные носители человеконенавистнических идей должны понимать, что отвечать за преступления придётся даже спустя 75 лет. Об этом 27 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Шествие латышских националистов и бывших легионеров СС в центре Риги, 16 марта 2008 года Dezidor

Он прокомментировал решение Псковского облсуда о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

«Данные преступления решено квалифицировать как геноцид, поскольку они соответствуют всем признакам данного преступления, в соответствии со статьей 357 УК РФ. Как известно, срок давности за преступления против человечества отсутствуют, поэтому виновные в этих преступлениях будут выявляться и привлекаться к ответственности, пока они живы. С какой целью суд спустя почти 80 лет после преступлений решил вновь поднять данный вопрос? Здесь стоит отметить, что осуждение, в том числе в судебном порядке, зверств нацистов является способом антинацистской пропаганды и борьбы с подобными преступлениями в настоящем и будущем, а также восстановлением исторической справедливости. Несмотря на то, что участники геноцида в Псковской области либо уже умерли, либо являются очень пожилыми людьми, сам факт того, что их действия даже сейчас встречают соответствующую правовую оценку, является предостережением для людей, в наше время являющихся носителями человеконенавистнических идеологий. Этих людей предупреждают, что отвечать за свои преступления придется даже спустя 75 лет после их совершения», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Эксперт подчеркнул, что признание данных действий геноцидом даёт возможность привлекать к ответственности и тех лиц, кто пытается оправдать нацистов и их пособников.

«Стоит отметить и важность политического смысла данного решения: в соседних странах, таких как государства Прибалтики или Украина, коллаборационисты и даже легионеры СС сегодня чествуются как национальные герои, и признание их действий геноцидом и военным преступлением показывает, что власти этих стран фактически обеляют преступников. Это можно использовать как политический козырь», — считает Ревзин.