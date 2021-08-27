Москва, 27 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России за январь-июль 2021 года составила 512,5 тысячи человек, что почти на 200 тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит 26 августа Росстат.

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По информации ведомства, за семь месяцев в России родилось 802,8 тысячи человек, при этом умерли 1,315 миллиона человек.

Напомним, за аналогичный период2020 года естественная убыль населения страны составляла 316,3 тысячи человек.