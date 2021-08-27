Вашингтон, 27 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Количество афганцев, погибших в результате взрыва, прогремевшего 26 августа в аэропорту Кабула, приближается к 200, сообщает 27 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного медицинского чиновника в столице Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

По утверждению издания, только в клинику Вазир Акбар Хан, расположенную в центре Кабула, поступило 145 тел погибших.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в толпе афганцев, скопившихся у ворот Кабульского аэропорта, сработало мощное взрывное устройство.

Точное число погибших и пострадавших до сих пор не установлено. На данный момент известно о гибели от этого взрыва 13 военных США, находившихся на пропускном пункте.

Ни одна из террористических группировок до сих пор не заявила о своей причастности к этому теракту.