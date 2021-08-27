Москва, 27 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В июле 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 38 922 человек в России, что почти в два раза превысило показатель предыдущего месяца. Соответствующие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Сообщается также, что ещё в 5206 случаях за июль COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1449 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В июле было зафиксировано 4844 таких случая.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем во всех четырёх выделяемых категориях.

Напомним, что в июнеCOVID-19 был признан основной причиной смерти 19 998 человек, ещё 7120 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.