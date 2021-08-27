Лондон, 27 августа, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Британское правительство распорядилось организовать чартерный авиарейс для эвакуации из Кабула собак и кошек, принадлежащих благотворительной организации экс-служащего ВМС Пена Фартинга.

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Об этом 27 августа сообщило военное ведомство Британии.

«По указанию министра обороны чартерный рейс был разрешен правительством Великобритании», — указано в сообщении минобороны Британии в Twitter.

Ранее британские военные отказали организации Фартинга в вывозе из Кабула 200 этих животных. Из-за этого Фартинг устроил скандал в соцсетях, перешедший на британские телеканалы.

Комментируя эту ситуацию, министр обороны Британии Бен Уоллес тогда заявил, что животные могут покинуть Афганистан после завершения эвакуации людей.