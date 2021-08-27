Сыктывкар, 27 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Вынашивание беременности с COVID-19 может привести к целому ряду нежелательных последствий, включая гибель плода. Об этом сообщила глава перинатального центра Коми Ольга Лебедева.

Greyerbaby Беременность

«По исходам беременности при COVID-19 чаще происходят преждевременные роды, задержка развития плода, мертворождения, рождение детей с низкой массой тела, рождение детей в состоянии асфиксии. Чаще требуется госпитализация новорождённого в отделение реанимации. Чаще для родоразрешения по показаниям со стороны матери или плода производится Кесарево сечение. Беременные женщины, болеющие COVID-19, после рождения ребенка не имеют возможности его кормить», — цитирует Лебедеву республиканский минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге врачи не смогли спасти жизнь матери десяти детей. Женщина скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.