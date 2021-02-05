Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Мариинской больнице Санкт-Петербурга, несмотря на все усилия и оказанную высокотехнологичную медпомощь, не смогли спасти жизнь матери десяти детей. Женщина скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 5 февраля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе стационара.

В Петербурге от ковида скончалась мать десяти детей. Личная страница Светланы С. Натальи в «ВКонтакте»

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49-летняя няня одного из детских садов в Купчино Светлана С. была госпитализирована в Мариинскую больницу 8 января в связи с дыхательной недостаточностью. До госпитализации в течение пяти дней у нее была лихорадка, всё это время она получала лечение дома, принимала препараты по назначению участкового терапевта.

«При поступлении в ОСМП СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская больница» по данным мультиспиральной компьютерной томографии груди был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения. Состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в связи с чем пациентка была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом», — рассказали в больнице.

Консультации по лечению женщины давали также специалисты ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Однако, несмотря на все усилия, у пациентки прогрессировала дыхательная недостаточность.

«По показаниям была подключена система ЭКМО, которая позволяла коррегировать имеющийся у пациентки выраженный дефицит кислорода», — уточнили в стационаре.

При проведении интенсивной терапии у Светланы был применен весь арсенал высоких технологий, который может быть использован при этом заболевании. Однако спасти женщину не удалось. 3 февраля она скончалась.

О смерти матери сообщила одна из дочерей Светланы Наталья. На своей личной странице она опубликовала сообщение, что не верит в уход самого дорогого человека.

«Проклятая болезнь не пощадила и тебя — такую молодую, добрую и замечательную… Не передать всю ту боль через слова, что мы чувствуем сейчас… Ты всегда была, есть и будешь той ниточкой, которая держала нас всех и вела по жизни… Мы всегда будем вместе и рядом», — написала Наталья.

Коронавирусная инфекция погубила не только молодую женщину, мать десяти детей, но также дедушку и бабушку детей, которых из-за COVID-19 не стало 27 января.

По данным на 4 февраля, в Петербурге от ковида, как непосредственной причины, умерло 9959 человек.

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