Москва, 27 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Совершенные в Московской области в годы Великой Отечественной войны преступления нацистов следует признать геноцидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный деятель Дмитрий Сараев.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

Комментируя решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, общественник отметил, что на аналогичный шаг следовало бы пойти в столичном регионе.

«То, что действия нацистов на территории бывшего СССР, включая действия в Московской области, носили характер геноцида, не вызывает ни у кого сомнения. В то же время, в последнее время появляется все больше и больше фактов указывающих на попытки реабилитации, оправдания и замалчивания преступлений нацизма. Поэтому имеет смысл признать преступления нацизма геноцидом, на территории Московской области, чтоб ещё раз всем напомнить о тех ужасах, которые они творили на нашей земле», — сказал Сараев.