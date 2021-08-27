Вашингтон, 27 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден теряет поддержку избирателей от партии независимых — важнейшего избирательного блока, который помог демократам победить на выборах. От президента отворачиваются, поскольку количество случаев заражений COVID-19 замедляет возвращение штатов к нормальной жизни. Об этом 27 августа сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Ipsos.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В США число заражений особенно растет в густонаселенных штатах, возглавляемых республиканцами, таких как Флорида и Техас.

Несмотря на призывы Байдена к вакцинации, 39% жителей США не сделали даже первой прививки, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Национальный опрос общественного мнения, проведенный 13−19 августа, показал, что чистое одобрение Байдена среди сторонников партии независимых снизилось на 14% в целом с июня и на 19% в связи с его работой в отношении коронавируса. Тем не менее, 53% заявили, что одобряют действия Байдена по борьбе с пандемией. Августовский опрос показал, что 66% независимых поддерживают идею обязательного ношения масок в ресторанах, спортзалах и самолетах, а 25% выступают против. При этом 55% считают, что вакцины должны быть обязательными для людей, которые хотят вернуться в офис, в то время как 37% так не думают. На вопрос, кого следует винить в новой волне COVID-19, 47% независимых ответили, что невакцинированных людей. В тоже время 12% обвинили Байдена.

Как 26 августа сообщало ИА REGNUM, число людей, госпитализированных с COVID-19 в США, превысило 100 тыс. впервые с января.