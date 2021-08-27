Екатеринбург, 27 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 528 пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего подтверждено 121 499 случаев заражения (с начала пандемии). Для сравнения, 26 августа за сутки был зафиксирован 531 ковид-пациент — «рекорд» для региона.

137 новых заражённых живут в Екатеринбурге, ещё 391 человек — в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 более 5 тыс. человек.

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