Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Живущий в Петербурге блогер Антон Мысливец в ближайшее время предстанет перед судом за умышленное распространение фальшивых сведений о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции якобы влечёт летальный исход. Мотивом преступления стали корыстные соображения. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Russian.news.cn Тестирование вакцины в лаборатории

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Блогеру инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств»).

Как установило следствие, еще в апреле 2020 года на своем канале блогер разместил видеоролик, в котором сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от COVID-19.

«На момент публикации <…> разработка вакцин только началась и какие-либо клинические испытания еще не проводились. Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Мысливец полностью признал вину. Он рассказал, что изготовил и разместил ролик для повышения количества просмотров, преследуя коммерческие цели.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, после чего поступит в суд для рассмотрения.

Преступление по указанной статье УК РФ наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.