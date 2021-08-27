Екатеринбург, 27 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Прокуратура Псковской области вряд ли действовала исключительно по личной инициативе, потребовав признания военных преступлений нацистов геноцидом. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

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«Полагаю, что это часть мероприятий по наиболее полному освещению преступлений нацистов на территории СССР. Обратите внимание: речь идёт именно о вновь выявленных фактах. Это связано, я думаю, с тем, что были обнаружены или новые захоронения, или новые документы, проливающие свет на эпизоды, ранее не описанные предыдущими процессуальными документами», — сказал эксперт.

Он добавил, что на освобождённых от гитлеровцев территориях работали военные юристы, которые фиксировали военные преступления. Однако по сей день вскрываются новые обстоятельства преступлений. Логично и правильно, что их также расследуют и дают им уголовно-правовую квалификацию, говорит Евгений Ющук.

«Поэтому, и в других регионах, по мере выявления новых свидетельств военных преступлений нацистов, будут возбуждаться уголовные дела и затем данные будут исследоваться судами. А суды вынесут решения о признании такого эпизода преступлениями против человечества и геноцидом», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Псковский областной суд признал преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области геноцидом. Это было сделано с подачи областной прокуратуры, которая предложила установить судом факт, имеющий юридическое значение — признать геноцидом вновь выявленные военные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны на территории Великолукской и Псковской областей.

Добавим, Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело о геноциде. Его завели после обнаружения массового захоронения возле населённого пункта Моглино. В этом месте в годы войны был концлагерь, в котором нацисты и их пособники содержали и уничтожали мирных жителей и военнопленных.

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