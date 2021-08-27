Москва, 27 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. 26 августа сборная России по пляжному футболисту в четвертьфинале Чемпионата Мира 2021, который проходит в Москве, одержала уверенную победу над сборной Испании со счетом 4:2. В полуфинале подопечные Михаила Лихачева сыграют со швейцарцами. Матч состоится 28 августа в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

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В параллельном матче за выход в финал турнира между собой сыграют сборные Японии и Сенегала. Финал Чемпионата Мира 2021 по пляжному футболу пройдет 29 августа на «Лужниках».

Чемпионат Мира 2021 по пляжному футболисту проводится с 19 августа. Всего на турнире принимают участие шестнадцать сборных: Россия, Япония, Парагвая, США, Таити, Испания, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Бразилия, Беларусь, Сальвадор, Сенегал, Уругвая, Португалия и Оман.