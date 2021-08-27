Москва, 27 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 27 августа, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 1,93%, достигая $72,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Информация об усиливающемся шторме в Мексиканском заливе, грозящем перейти в ураган и нарушить добычу и поставки нефти в этой акватории, подстегнули нефтетрейдеров на новый штурм сопротивления уровня $72,50 за баррель, не дававшегося им в последние дни.

Сам по себе фактор начала сезона ураганов играет на руку «быкам», однако на фоне роста бурения на континенте опасений сокращения спроса, как сезонного, так и связанного с пандемией, является слишком краткосрочным.

За неделю нефть прибавила более 10%, что, вероятно, будет подталкивать спекулянтов к фиксации прибыли, особенно в преддверии выступления главы американского регулятора.

В любом случае трейдеры держат в голове назначенную на 1 сентября встречу ОПЕК, которая сможет подкорректировать предложение, если перспективы роста спроса будут нерадужными.

Так что если глава ФРС США Джером Пауэлл не объявит открыто о начале сворачивания программы стимулирования, то ниже $70 нефть не опустится», — считает эксперт.

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