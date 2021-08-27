Москва, 27 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 августа, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,25%, отступая до 74,04 рубля. Евро теряет 0,08%, торгуясь по 87,08 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Как и предполагалось, до прояснения ситуации со скоростью сворачивания стимулирующих мер за океаном, рубль продолжает колебаться вокруг отметки 74 за единицу американской валюты.

Поддержку рублю оказывает новая волна роста котировок нефти и продолжающийся налоговый период. Статистика в США накануне оказалась неоднозначной

В то время как высокие темпы восстановления ВВП подтвердились, количество первичных обращений за пособиями по безработице оказалось несколько выше, чем неделей ранее и чем прогнозировали аналитики.

Последний фактор, по заявлениям самих представителей ФРС США, более важен для сохранения мягкой денежной политики, чем инфляция и темпы роста экономики.

Однако большинство участников рынка продолжают занимать выжидательную позицию до выступления главы ФРС в Джексон Хоул.

Против рубля также играет ускорение инфляции в России, вызвавшее отток средств из ОФЗ. Сегодня в Америке выходит много статистических данных, так что вторая половина дня ожидается довольно нервной на финансовых площадках», — считает эксперт.

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