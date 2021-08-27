Минск, 27 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. «Цените свою землю. Лучше края, чем Белоруссия, особенно у вас здесь, в Полесье, в мире нет. Я побывал везде. Нет лучше края, чем здесь. Ну, а мы будем стараться создавать для вас условия для того, чтобы вы могли кормить своих детишек. Поэтому давайте создадим эту землю для себя и своих детей. И сохраним нашу суверенную и независимую Белоруссию», — призвал 27 августа сограждан Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район Гомельской области. Там он принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Ранее в новостях: Лукашенко снова вспомнил о Полесской народной республике

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём выступлении «Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусов нигде в других государствах не ждут, а потому нужно стараться строить свою жизнь в родной стране. Он заявил: «А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом».

Читайте также: Лукашенко снова говорит о зарплате $1 тыс

«Вы знаете мое отношение к полешукам: Полесье — это соль белорусской нации, — поведал Лукашенко. — У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе».

Ранее на эту тему: «Становление поневоле»: проблема формирования белорусской нации в школьном курсе истории Белоруссии

«А Туров? Это вообще жемчужина Белоруссии», — констатировал руководитель постсоветской республики.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии