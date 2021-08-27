Екатеринбург, 27 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В семи городах Свердловской области появилась возможность привиться от коронавируса в мобильных прививочных пунктах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания» (Москва)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Площадки для вакцинации установили в Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите (два пункта) Екатеринбурге (10 пунктов, включая зоопарк и аэропорт «Кольцово»), Нижнем Тагиле (два пункта), Полевском, Серове, Сысерти). Для сравнения, 26 августа мобильные пункты действовали в четырёх городах.

Также медики выезжают по заявкам в организации и предприятия, организуют вакцинацию в жилых дворах, высших и средне-специальных образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа 2021 года в Свердловской области установили «рекорды» по количеству новых носителей коронавируса и числу смертей от COVID-19.