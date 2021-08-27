Сеул, , 14:31 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране по поводу решения Tokyo Electric Power (TEPCO) построить специальный туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества Ли Дон Гю провел 26 августа встречу с полномочным министром посольства Японии в Сеуле Макото Хаяси.

В ходе встречи представитель Южной Кореи подчеркнул важность проведения консультаций по поводу запланированного сброса загрязнённой воды и предоставления необходимой информации по данному вопросу. Он также призвал Токио сотрудничать в создании двустороннего консультативного органа по вопросу сброса воды.

В свою очередь, японский дипломат обещал довести позицию Сеула до сведения своего правительства.

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