Ереван, 27 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Армении зарегистрированы десятки случаев заражения коронавирусом среди тех, кто привился от COVID-19. Об этом 27 августа сообщила журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Вакцина

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«Мы вакцинировали 267 000 человек. Есть несколько десятков случаев заражения среди вакцинированных от COVID-19», — сказала глава минздрава.

Она добавила, что тяжёлых форм протекания болезни в случае привитых не было. Также Аванесян сообщила, что штамм коронавируса «Дельта» является более заразным и чаще вызывает тяжёлые случаи болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Армении за время пандемии выявили 240 261 носителя коронавируса, в том числе 522 — за последние сутки. Справились с инфекцией 225 593 человека, из которых выписали в течение последних суток — 359.