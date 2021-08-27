Рига, 27 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Медицинские работники в лечебных учреждениях Латвии испытывают колоссальное давление, состоящее из множества факторов. Об этом глава рижской больницы имени Страдиня Риналд Муциньш сообщил местному «Радио 4».

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По его словам, медицинские работники эмоционально «выгорают», многие опасаются, что могут не выдержать новой волны коронавируса. Сама болезнь для них уже не носит такой опасности, так как 90% работников привиты и больше остальных знают о важности мер предосторожности.

Главная проблема для психики врачей — это наглядное и ежедневное доказательство смертельной опасности коронавируса, считает Муциньш: «Внашей больнице каждая третья смерть в первом полугодии была связана с «ковидом». Для медиков это очень тяжело. Любой человек, который не выходит здоровый из больницы, а умирает, — это психологически очень больно».

К другим важным негативным факторам он отнес давление на врачей и специалистов со стороны «ковид"-диссидентов и критиков вакцинации."Очень сложно выдержать, сталкиваясь с этим недоверием, сомнениями, мол, что COVID-19 это вообще не болезнь», — отметил главрач.

По его словам, коронавирус — болезнь настолько ужасная, что всех вылечить невозможно: «Если у человека уже почти 100% лёгких отказались работать, надеяться, что мы сможем воскресить этого человека, невозможно. Хотя врачи стараются, персонал старается сделать всё возможное».

Глава рижской больницы имени Страдиня Риналд Муциньш сообщил, что 3000 его подчиненных опасаются четвертой волны заболеваний коронавирусом нынешней осенью.