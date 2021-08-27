Нью-Дели, 27 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 44,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

(сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons Тестирование на коронавирус в Индии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 44 658 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 32 603 188.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 496 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 436 861.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 31 821 428 человек вылечились от нового заболевания и еще 344 899 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 46 164 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.