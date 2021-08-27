Подгорица, 27 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Черногории 45,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 39,2 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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На данный момент введена 387 081 доза вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины против коронавируса получили 207 657 человек или 33,5 процента, а вторую — 179 424 человека или 28,9 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.