Подгорица, 27 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Минздрав и минэкономразвития Черногории приняли решение приостановить бесплатное тестирование ПЦР с 1 сентября 2021 года для туристов, которым для возвращения домой необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

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Это решение было принято с согласия правительства Черногории.

«Все другие рекомендации должны и далее выполняться», — говорится в заявлении института общественного здравоохранения.